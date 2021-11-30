美國聯邦貿易委員會（FTC）周一宣布將調查供應鏈中斷引發的價格上漲是否不利於消費者，並已下令沃爾瑪、亞馬遜等主要食品供應商提供相關的詳細資訊。

在兩黨支持下，美國FTC以4比0一致通過展開這項調查。

該機關發布聲明表示，這項研究旨在確定供應鏈問題是否造成特定的瓶頸、反競爭手段或價格上漲。

新冠疫情爆發後的供應鏈之亂持續推升消費者物價，為了平息民怨，拜登政府正設法緩解飆漲的通膨。

全美雜貨商協會（The National Grocers Association）亦表達其擔憂，稱大型零售商能利用其影響力迫使賣家保持供應水準，導致規模較小的競爭對手處於劣勢。

FTC表示，除了沃爾瑪、亞馬遜之外，該機關亦要求克羅格、C&S Wholesale Grocers Inc、美國最大食品批發商Associated Wholesale Grocers Inc、波克夏·海瑟威旗下麥克萊恩、寶僑、泰森食品和卡夫亨氏在收到通知45天內提供相關資訊。

FTC主席Lina Khan表示，她希望這項研究能夠「讓人更加了解可能加劇供應中斷或導致不對稱影響的市場環境和商業行為」。該機構要求上述公司詳細說明其供應短缺的原因，以及價格上漲對他們而言意味著什麼，並要求廠商提供如何維持供應和決定價格的內部文件，以及其利潤和市佔的相關數據。

美國的假期購物季在Omicron新冠變種病毒的陰影下拉開序幕，為了解決供應鏈瓶頸，拜登總統周一也在白宮會見主要零售商和銷售平台的執行長，討論如何確保商品都能送到貨架上。

包括Etsy、百思買、三星、克羅格（Kroger）、Todos Supermarket、Qurate Retail Group、Food Lion和美泰兒（Mattel）等公司高層都親自出席會議，而沃爾瑪執行長Doug McMillon和CVS Health執行長Karen Lynch則以線上方式參與會議。沃爾瑪執行長McMillon周一讚揚拜登政府為了緩解供應鏈瓶頸所做的努力，並表示延長港口作業時間的決定已經改善貨物的流動。