台股（6）日不甩上週美股頹勢影響，盤中奮力走升，一度由黑翻紅，惟收盤小跌8.93點，跌幅0.05％，收在17688.21點，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣11月製造業PMI指數攀升至59.5，主要是受到新增訂單與生產指數雙雙回升站上60帶動，且連續17個月擴張，顯示國內景氣仍續揚。

另外，葉獻文說明，根據國際半導體產業協會最新公布，第三季全球半導體製造設備出貨金額高達268億美元，季增8％，年增率達38％，已經連續五季創下歷史新高，而台灣又是全球半導體產業重要供應鏈，受惠晶圓龍頭大廠等持續投入資本支出，台灣半導體製造及設備出貨金額達73.3億美元，季增幅高達45％，年增率更是突破五成來到54％，相較第二季為全球第三大市場，本季台灣已經正式擠下中國、韓國，一舉躍居全球最大市場。

葉獻文認為，美股近期震盪，不過台股在半導體護身與航運權值股買盤進場之下，推升台股逆勢走高，在全球股市中表現相對亮眼，上週指數一度站上17781.14點，不過因為變種病毒疫情反覆，影響全球股市波動，建議短線先觀察季線至萬七的支撐，只要指數未重挫失守萬七大關點，年底前在作夢行情的加持之下，仍有機會挑戰歷史新高點位。