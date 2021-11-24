美國總統拜登周二宣布將與大陸、日本、印度及南韓等國共同釋放數千萬桶的戰略儲油（SPR），盼能盡快解決原油供應不足，導致價格飆升的慘況，不過分析師卻認為，美國此舉可能無法遏制油價上漲，甚至會讓石油輸出國組織（OPEC+）放慢生產步調，造成預期之外的反效果。

路透社報導，根據拜登的釋油計畫，美國將釋放5000萬桶儲備石油，相當於美國2天半的使用量，印度則有意釋出500萬桶，英國150萬桶，另外，大陸、日本與南韓，三國則預計釋出1000至2000 萬桶的原油。

報導指出，美國與亞洲主要經濟體合作釋出戰略儲油，主要是向OPEC與其他大型石油生產國提出警告，即他們需要解決，今年原油價格已上漲50%的問題，尤其OPEC於月初拒絕增產後，油價一度衝上7年來新高。

美國盼聯手各國降低高油價，但分析師卻認為問題難解決，研究機構Capital Economics首席大宗商品經濟學家貝恩Caroline Bain表示，「這不足以能壓低價格，並不是有意義的方式，如果它讓OPEC+放慢生產步調，可能適得其反。」

此外，金融集團BMO Capital分析師Randy Ollenberger也持類似看法，「由於冬季即將開始，出於政治動機的措施可能僅有短暫且有限的影響，與此同時石油生產國組織可能會延後增產計畫，進而削弱釋出戰略儲油的影響。」

休士頓能源投資機構總裁Henrietta Resourcs則認為，各國聯合釋出戰備儲油，可能只是暫時工具，短期內雖然有望使春季的原油價格受到控制，但最快明年夏天就會產生反效果。