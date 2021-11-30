美國油價飆漲，推升民眾日常開銷費用與生活壓力，許多人要求拜登政府必須為高油價、高物價負責，沒想到運輸部長Pete Buttigieg卻對外表示，美國人應該要買更多電動車，這樣就不用擔心油價的問題，此言一出招致批評，不少人認為Pete Buttigieg不食人間煙火，此事也引起台灣網友熱議，直說，「哭了，原來世界的高官都一個樣。」

綜合外媒報導，全球疫情進入後期，各國經濟復甦腳步加快，導致原油供不應求問題嚴重，使油價不斷攀高，引起美國民怨四起，如今Pete Buttigieg的一席話再度成為箭靶。

Pete Buttigieg被問及油價高漲的議題時表示，美國人應該要購買更多電動車，一旦家庭有電動車，就不需要擔心油價的問題，「擁有電動車受益最多的人，通常是開車距離最長、消耗最多汽油的農村居民，或者加油服務較不足的城市居民，這使他們面臨高油價與低收入。」

此外，Pete Buttigieg還藉機宣傳政府所推出的重建美好未來的法案細節，包括購買電動車享1.25萬美元的折扣等，眾議院已經在19日通過此法案，接下來將提交至參議院審議。

然而知名汽車估價機構凱利藍皮書的數據顯示，今年一輛電動房車的平均價格為55676美元，相較之下，汽油車的價格卻不到電動車的一半，平均為25240美元，此外，汽油休旅車的價格為34122美元，而電動休旅車的價格甚至比汽油跑車的44981美元還要高。

因此Pete Buttigieg的說法引發不小反彈聲浪，川普時期擔任戰略通訊總監的Mercedes Schlapp就表示，「在Pete Buttigieg居住的世界裡，每個人都買得起電動車，但普通美國人都在為高油價苦苦掙扎，沒那麼多人能買電動車。」

政治專欄作家Ed Morrissey則說，「美國人未來可能不必擔心汽油價格，而是擔心電動車需求暴增後，電價跟著上漲，或者電力供應無法滿足需求時，輪流停電。」

此事也引起PTT網友們熱議，直說，「哭了，原來世界的高官都一個樣」、「買不起房何不用租的，原來世界高官的邏輯都一個樣」、「一個便當吃不飽，有吃兩個嗎」、「那電價漲了要買腳踏車嗎」、「還以為是台灣官員，原來是美國啊」、「窮人都租房，買電動車去哪充電，87到不行。」