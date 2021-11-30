在Omicron新冠變種病毒帶來的不確定性籠罩下，投資人的想法似乎又出現轉變，美東時間周二凌晨，美股指數期貨突然急轉直下，目前道瓊指數期貨重挫逾500點，扭轉了周一現貨市場的反彈。

目前道瓊指數期貨大跌555點或1.58%，標普500指數期貨跌1%，那斯達克100指數期貨跌約0.5%。國際原油價格亦加速下探，目前紐約期油下跌3.36%，報每桶67.6美元。布蘭特期油跌3.54%，報每桶70.84美元。

稍早前，莫德納（Moderna）執行長Stephane Bancel在接受英國《金融時報》訪問時表示，他認為現有的疫苗對抗Omicron新變種病毒的效果減弱。Bancel周一接受CNBC訪問時亦表示，開發與配送專門針對Omicron新冠變種病毒的疫苖可能需要數個月時間。

美國總統拜登周一發表談話，保證今年冬天美國不會重啟封鎖，以及必要時，其政府將與疫苗製造商輝瑞、莫德納（Moderna）和嬌生合作，為重新調配的疫苗或加強劑制定應變計畫。此外，白宮也將指示美國食藥管理局（FDA）和疾病管制與預防中心（CDC）採用「不走捷徑的最快程序」批准新疫苗上市。

受此激勵，周一美股主要指數全面收高，道瓊指數上漲0.68%，標普500指數勁揚1.32%，而在科技股帶動下，那斯達克指數收漲1.88%，表現尤為強勁。

根據周二將在參議院發表談話講稿，聯準會主席鮑爾表示，他認為Omicron新變種病毒對該央行實現物價穩定和就業最大化的目標構成威脅。

Nationwide投資研究部門主管Mark Hackett表示，本周市場表現將具有指標性，我們可以知道投資人逢低買進的策略是否仍然有效，或者市場將面臨更大幅度地拉回。