軟銀集團重挫，以及Omicron變種病毒在全球擴散使市場充斥避險氣氛，周一早盤日股下跌。

周一日經225指數晨收下跌0.58%，為27866.81點。東證一部指數早盤收跌0.48%，為1948.43點。

Aizawa Securities基金經理人Ikuo Mitsui表示，市場陷入震盪，且只要投資人將焦點放在Omicron變種病毒的相關消息上，盤勢就會如此。但今天日股下跌主要受到個股牽動，尤其是面臨多個利空消息的軟銀集團。

軟銀集團大跌逾7%，與3月中旬創下的今年來高點相比，股價已經腰斬，因投資人對於這家全球科技新創公司的大金主與其願景基金的投資報酬感到擔憂。

軟銀願景基金持有21.5%的滴滴全球股份，但在美國掛牌的滴滴上周五股價崩跌逾22%。該中國網約車巨頭宣布將從紐約證券交易所下市，並轉而赴香港股市掛牌。

美國聯邦貿易委員會提起訴訟阻止晶片大廠輝達（Nvidia）以超過800億美元收購英國晶片設計公司安謀（Arm），而軟銀是安謀的母公司。

軟銀集團旗下手機公司軟銀公司目前已由跌轉升，小漲0.13%；軟銀旗下網路事業Z Holdings跌2.81%。

Mothers新創公司指數大跌3.66%。

電話公司KDDI、機器人製造商發那科和空調大廠大金工業等其他主要科技股上漲，使日經指數跌幅受限。