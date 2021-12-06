越來越多國家出現Omicron新冠變種病毒的確診病例，導致投資人在美國發布通膨數據之前變得更加謹慎，周一亞洲股市普遍走弱，南韓KOSPI指數小跌約0.1%。
科技巨頭三星電子目前跌0.43%，SK海力士跌0.92%，電池廠LG化學漲2.44%，入口網站Naver跌1.81%。
Omicron新冠變種病毒入侵了更多國家，美國已經有三分之一州淪陷，南韓截至目前為止共有24個確診病例。
周一南韓公布4325個新冠病毒新增確診病例，為3天以來首度跌破5000例大關。為了防堵Omicron病毒擴散，該國已再度收緊防疫措施。
上周六南韓單日新冠確診數創下新高記錄，為5352例，周日下降至5127例。
上周五公布的美國非農就業數據意味著聯準會在12月會議上可能討論或甚至決定提前縮表進程。現在市場關注焦點將轉向周五公布的美國消費者通膨報告。
外資盤中賣超韓股181億韓元。
韓元跌0.36%，報1184.4兌一美元。
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