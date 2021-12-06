隔夜美股指數期貨走高，儘管上周因Omicron變種病毒拉響全球疫情警報，以及聯準會政策立場意外轉向鷹派引爆了華爾街賣壓。

目前道瓊指數期貨上漲約240點或0.7%，標普500指數期貨漲0.53%，那斯達克100指數期貨漲0.24%。

受到周末比特幣價格重挫影響，以及在利率升高的前景下，投資人重新考慮持有高價科技股是否值得，那斯達克指數期貨在隔夜市場的表現相對乏力。

上周五道瓊指數和標普500指數分別收跌0.17%和0.84%，以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌1.92%。特斯拉重挫逾6%，對那斯達克指數的拖累最大。

科技股龐大的賣壓蔓延到加密貨幣市場，美東時間上周五上午比特幣價格還在57000美元左右，但到了周六已經跌到約43000美元。周日這個全球市值最大的加密貨幣雖收復了部分失土，但尚未站回50000美元重要關卡。

根據Coindesk平台，比特幣價格再度由升轉跌，目前下跌1.79%，報48717.41美元。

上周美股三大指數周線同步收跌，道瓊指數為2020年9月以來首度出現連4黑，標普500指數和那斯達克指數為連續第2周下跌。

對經濟情勢敏感的小型股受創尤重，羅素2000指數上周收跌3.86%。美國銀行表示，小型股的後市表現取決於新冠病毒的感染病例是否獲得控制。

美國疾病管制和預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Rochelle Walensky）周日接受媒體訪問時表示，目前美國至少15個州出現Omicron確診病例，雖然國內已有數十個Omicron確診病例，但Delta變種病毒仍占新增確診數的99.9%。但她也表示每天都會聽到越來越多可能的病例，因此Omicron確診數可能升高。