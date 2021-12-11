華爾街股市周五上漲，標普創下收盤歷史新高，市場消化了與共識預測一致的通膨資料，但該數據也標示了消費者物價近40年來最大的年增漲幅。三大指數全面上揚，科技股提振最多。

周五收盤，道瓊工業平均指數收漲215.7點或0.60%，為35971點。標普500指數漲44.6點或0.95%，為4712點。那斯達克綜合指數漲113.2點或0.73%，為15630.6點。

這些指數收盤時均高於上周五的收盤點，標普指數周線漲幅達到自2月5日結束的一周以來的最大單周漲幅，對Omicron病毒的恐慌情緒減弱，協助本周稍早推動了全面反彈。

美國勞工部的一份報告顯示，上月消費者物價飆升至6.8%的年增長率，為39年來的最高水準。

Horizon投資主管Chuck Carlson說，「看起來，今天股市的反應表明，市場對CPI資料的反應正在打折扣。市場總是在展望未來」。

持續的供應鏈導致導致的通膨顯示，美聯準會很可能比許多人預期的更早開始收緊其寬鬆貨幣政策。

紐約Inverness Coulsen策略師Tim Ghriskey說，「很明顯的，這主要是受到供應鏈問題的推動。但是隨著時間的推移，看來這些問題可能正在緩解，我們應該看到物價溫和發展。這應該能讓通膨逃脫加速狀態」。

美聯準會預計將於下周召開為期兩天的貨幣政策會議。市場參與者將在會上仔細研究有關加息的任何線索，以及美聯準會將會以何種速度縮減債券購買規模。

Carlson補充說，「美聯準會已通過電話表示要盡早收緊貨幣政策。如果聯準會的收緊政策能降低通脹預期，市場就會更為放心」。

軟體公司甲骨文在預測其第三季前景樂觀之後，股價飆升15.6%。

特斯拉股價上漲了1.3%。執行長Musk在推特上表示，他「正考慮辭去工作，成為一名全職的網紅」。

在高盛將股票從中性降級為賣出後，西南航空下跌3.8%。

道瓊本周漲4%，創3月以來最佳表現，標普與那指周線分別漲3.8%和3.6%，為2月以來最佳表現。（編輯整理：張朝欽）