美國聯準會加快退出刺激，以及英國央行開第一槍升息，美股隔夜先升後跌，那指跌2.47%，費半重挫4.27%。周五香港恆生指數一度跌316點，收跌282.87點或1.20%，為23192.63點。國企股(H股)跌131.65點或1.58%，為8218.00點。

科技指數領跌2.43%。阿里巴巴跌3.5%，騰訊跌2.6%，美團跌5.3%。騰訊旗下9款App獲准恢復更新，仍未能抵銷美股科技股低走的影響。

美國商務部周四新增37家實體清單，指違反美國國安和外交利益，其中中企占多數，有34家。企業多涉及軍事工業，也有與新疆維吾爾族人權有關。

太陽能股下滑，信義光能跌9.4%，保利協鑫跌7.0%，信義玻璃跌5.9%。

汽車股跌3.3%，恆大汽車跌4.9%，理想汽車跌3.5%，小鵬汽車跌4.2%。

教育股下跌。新東方跌6.3%，新東方在線跌5.6%，思考樂教育跌5.6%。

商湯上周遭美國列入實體名單，暫停港股上市活動。據了解該公司最快下周一重新啟動招股，目前在IPO前已獲5億美元投資。