歐洲股市周三收漲在近一周高點。儘管投資人擔心新冠病例數的上升影響全球復甦前景，但科技股和工業股優異表現，帶動股市上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數連二漲，收漲4.37點或0.92%，為478.36點。歐股在周二大漲1.4%，為近兩周最佳漲幅表現。德股漲0.95%，英股漲0.61%，法股漲1.24%。

歐股科技股領漲1.88%，次佳表現者為工業股、旅遊股、營建相關個股。

全球股市在12月一直處於緊張狀態，迅速蔓延的Omicron變異株病毒已經迫使一些國家重新對民眾日常生活施加限制，打亂旅行移動，並妨礙經濟活動。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown市場分析師Susannah Streeter說，許多投資人都在關注有關新的病毒嚴重性的每一項科學證據。進入聖誕節，股市不會是非常歡欣的情緒，而將是非常的謹慎。

奧地利央行行長Robert Holzmann說，歐洲央行可能在明年底前升息，購債計畫也即將結束，此將是一強烈信號，顯示歐洲央行在未來兩個季度可能會採取行動。

歐洲央行在上一次會議承諾會持續提供貨幣支援，並將常規的購債提高一倍。

德國的Delivery Hero大漲7.4%。該食品快遞公司宣布縮減德國Foodpanda業務，並出售日本Foodpanda業務。

貨櫃航運巨頭馬士基(Maersk)同意以36億美元收購香港的利豐物流後，股價上漲0.9%。

在宣布計畫收購瑞典Lundin能源的油氣業務之後，挪威石油探勘公司Aker BP下跌6.9%。

在宣布零組件供應延誤，影響銷售和財測之後，比利時視覺科技公司Barco跌9%。