是德科技今(29)日宣布，率先取得全球認證論壇(GCF)的符合性測試案例認證，協助晶片供應商驗證基於IP多媒體子系統(IMS)上的汽車自動緊急呼叫(eCall)功能，並能透過4G LTE網路發揮更大的功用。

全球認證論壇符合性協定小組於2021年10月確認，是德科技已正式取得LTE和eCall in IMS(EIEI)互通性認證。協助車載資通訊單元設備供應商根據3GPP制定的規格，來驗證基於IMS的eCall功能。當出現緊急救援需求，或是發生交通安全事故時，使用VoLTE技術的eCall連接可為駕駛或乘客以手動或自動方式撥打語音電話。

是德科技裝置驗證解決方案事業群總經理Muthu Kumaran表，汽車產業仰賴各種可靠的通訊技術，來開發可滿足未來需求的轎車、卡車、巴士或是其他種類的汽車。是德科技協助車載資通訊製造商能夠迅速且輕鬆地採用最新的數位和連接平台，助汽車廠商因應不斷變化的安全要求。

是德表示，藉由最新的LTE、5G和C-V2X(Cellular vehicle-to-everything)通訊解決方案，汽車製造商可持續為駕駛、乘客和行人提供出色的安全性和便利性。透過IMS，電信業者能以經濟有效的方式，為用戶提供豐富的多媒體服務，例如網路電話(VoIP)、視訊會議，以及隨選視訊(VoD)。是德科技向GCF提交的LTE EIEI測試案例，為使用基於旗下E7515B UXM 5G無線測試平台的S8704A協定相符性工具套件。