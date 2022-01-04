高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌曜越(3540)於2022曜越線上電腦展發布與保時捷設計工作室(STUDIO F.A. PORSCHE)聯手打造幻銀ARGENT E700真皮電競椅，曜越表示，今年第1季將力推北美地區水冷主機銷售，希望今年第1季營運能比去年第4季好。

曜越今天開始舉辦線上電腦展，發布與保時捷設計工作室(STUDIO F.A. PORSCHE)聯手打造幻銀ARGENT E700真皮電競椅，曜越表示，延續與保時捷設計工作室共同的設計理念，推出幻銀ARGENT E700真皮電競椅松石綠、珊瑚黃及馬鞍棕三種限量新色，皆採用高光鏡面UV烤漆確保顏色飽和度且高度耐刮；包含原有的顏色冰河白、太空灰、風暴黑、海洋藍、火焰橘和競速綠，共有九種顏色，帶給使用者更多的色彩選擇。

此外，使用者可依照個人風格，搭配與幻銀ARGENT E700同色系或撞色的機殼、記憶體、散熱器等，打造主題性強烈的電競系統。

曜越2021年下半年業績深受顯卡及IC缺料問題影響，累計前3季稅後盈餘為2.16億元，每股盈餘為3.04元，累計前11月合併營收為40.09億元，年減17.7%。

曜越表示，今年第1季將力推北美地區水冷主機銷售，希望今年第1季營運能比去年第4季好。