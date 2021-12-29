根據統計，2021年韓股表現最好的10檔股票中，有6檔都跟新興題材的元宇宙(Metaverse)以及NFT(非同質化代幣)有關。

2021年迄今，區塊鏈遊戲開發業者Wemade Max股價漲15倍最猛。同時，Wemade Max最大股東唯美德（WeMade）漲了至少8.5倍。還有，元宇宙領域專門研發VR(虛擬實境)技術的Giantstep，也上漲約12倍。

這些先進科技概念股，相信很多人對其專業技術聽起來都是一知半解。簡單來說，元宇宙的整個架構就是現實世界的一種網路虛擬縮影，使用者可在其內交朋友、從事娛樂活動、甚至相互交易等進行各項虛擬項目。

因此，包括區塊鏈、遊戲、VR、5G網路、雲端運算等這些元素，對元宇宙來說都缺一不可。其中，區塊鏈與電玩遊戲正是目前最能結合元宇宙的兩塊。元宇宙雖虛擬，但也需要有一套可運作的經濟環境。正好，NFT在虛擬貨幣以太坊（Ethereum）區塊鏈的架構下，可以讓使用者的虛擬身分以及網路資產得到保障，讓彼此交易得以進行。

為了抵抗與日俱增的通膨，韓國央行已在2021年下半年陸續升息兩次共兩碼。因此，部分游資被回收的韓股，也無法像資金充沛時的2020年，那般表現優異。KOSPI指數從2021年迄今，只漲1.5%左右，幾乎可說白忙一年。

Billionfold資產管理表示，韓股出現極端化，有些股票可以飆漲10幾倍，但另外一些卻大跌。這些股價大輸家的韓企包括，已大跌74%製藥業者Shin Poong，以及下修40%的Celltrion大藥廠，還有下跌約41%的SK化學等。

自從2008年全球金融海嘯之後，韓國的外資在2021年又將大筆拋售當地股票。根據計算，這些外資在2020年與2021年把韓股當成大型提款機，一共提走50兆韓元，約420億美元左右。