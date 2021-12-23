台新投信23日舉辦「2022年投資展望」，針對台股，國內股票投資部副總沈建宏指出，2022年為美中選舉年，美國為期中選舉、台灣為九合一選舉，下半年政策紅利將支撐股市表現，而連兩年賣超台股的外資，2021年下半年已縮減力道，2022年有機會回補；預期台股2022年將區間震盪，指數區間看15150～19200點，三大投資主軸為「新規格與創新、高股息、經濟解封」。

沈建宏指出，台股企業獲利近兩年連續高成長，而2022年台股企業預估獲利年增率在持平～衰退3％內，優於先前預測。由於2022年成長非全面性，投資主軸在新規格與創新、高股息、經濟解封。就市場焦點半導體分析，庫存恐面臨調整，市場普遍預期2023年半導體新投資將投產，但在新技術、新規格、新應用推展下，預估庫存調整不會太激烈。

在選股方向上，看好高速傳輸、HPC（高效能運算）、元宇宙與第三代半導體等；傳產股則看好經濟解封題材，包括航空與航太供應鏈。