Yahoo奇摩股市公布2021第四季及年度財經榜單，2021年度台股，貨櫃三雄強勢空降榜單，長榮(2603)、陽明(2609)聯手擠下台積電(2330)；第四季台股榜，宏達電(2498)飆風再起最吸睛，居第四季榜首，低軌道衛星題材的建漢(3062)居次。
Yahoo奇摩股市公布年度「十大熱門台股榜」，上半年航海王激情演出，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海(2615)全數進入年度熱門榜第1、2、9名。半導體供應鏈受疫情警戒而大亂，但也變相推動台股晶圓代工業者的營收表現，台積電、聯電(2303)的股價和業績雙漲，進榜第3、4名。最近接連拿下電動車大廠訂單的鴻海(2317)，受到航運強勢攻榜影響，僅排名第6。隨著近年數位產品的汰換潮，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)今年也不缺席，排名第8、5名。另外，中鋼(2002)、華邦電(2344)分別排行第7、10名。
「第四季十大爆紅台股榜」宏達電受惠於元宇宙商機，重回市場目光焦點，奪下冠軍寶座；同集團的威盛(2388)也入榜位居第5名。整體榜單則持續由中小型股攻佔，其中以電子股最受矚目；排名第2、3名為主攻低軌道衛星題材的建漢，投資人關注其產品線是否能拓展到WiFi 6、物聯網NB-IoT、5G FWA等領域，以及聚焦背光模組產品且被列入元宇宙概念股的中光電(5371)。疫情帶動民間與企業通訊需求提升，通信及網路設備大廠合勤控(3704)前11個月營收創下歷史新高，排名第6。投資人同樣關注的還有太陽能模組廠安集(6477)及生產胎壓偵測系統與儲能系統的系統電(5309)，分別名列第8與第9名。
生技股以藥華藥(6446)最受關注，因研發罕病新藥Besremi在美國上市，股價一路飆漲3倍以上，直登第4名。此外，受到科技業景氣熱絡影響，化學品供應鏈跟著吃補，化工股囊括以清洗、蝕刻印刷電路板與矽晶圓的電子級硫酸為主力產品的中華化(1727)，以及近期在醫藥用化學品領域營收倍增的永光(1711)，入榜第7、10名。
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