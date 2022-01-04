看好法說會展望，外資回補瞄準台積電，買盤推升台積電4日創下656元波段新高價，台股基金「雙王」元大台灣50 ETF(0050)及元大台灣高股息優質龍頭基金淨值跟著攻頂！根據元大投信官網顯示，0050最新淨值來到150.07元，元大台灣高股息優質龍頭基金累積級別的淨值來到15.89元，雙雙刷新紀錄，相關超過35萬受益人帳上全數賺錢。

值得一提是，元大台灣高股息優質龍頭基金的配息級別，同步在今日進行月配息和年終加碼配息的除息，合計除息金額2.2537元，年化配息率高達18.5%，遠高出台股不到3%的股息率！另同屬元大投信旗鑑基金的元大多福基金，最新淨值來到97.77元，將挑戰百元大關，也刷新歷史高位。

目前0050及元大台灣高股息優質龍頭基金，分別為國內規模最大的被動式及主動式台股基金，是元大投信旗鑑產品，號稱台股基金「雙王」。由於兩檔基金都瞄準台股龍頭股布局，0050有將近五成的部位投資台積電，元大台灣高股息優質龍頭基金配置台積電亦有一成，在這波台積電領軍上攻行情中，兩檔基金都受益匪淺，近期淨值頻頻創高；而元大多福基金鎖定上市櫃具盈餘大幅成長性的優質個股，台積電為主要標的之一，也充分受惠權王走強。

在台積電法說會前，外資再度啟動一波台積電目標價上修潮，繼高盛證券對權王喊出1,035元目標價後，摩根士丹利再接力上修，兩家外資均推估台積電今年將大賺三個股本，吸引國際資金搶進押寶，台股跟著大漲。

依4日台積電收656元計算，只要股價再漲3.5%，台積電便飛越去年創下的679元天價，使相關半導體的二線龍頭、三線概念股等集體大漲，終場台股以飆升255點、收18,526點再創新猷。

法人表示，外資2020、2021年連兩年大賣台股，目前持有台股部位並不高，但觀察台灣企業獲利強，特別是半導體業在全球有領導優勢，市場需求可觀，國際資金急於回補高成長的科技股，令台股後市頗具想像，想參與的投資人，不妨留意績效優異的台股基金進行介入。