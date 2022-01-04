護國神山台積電(2330)持續領軍衝鋒，大型權值股大立光(3008)、國巨(2327)、台達電(2308)等跟進、電子零組件族群熱燒，終場指數收在18526.35點，為今日最高，再創歷史新高，大漲255.84點，成交值為3260.01億元，櫃買指數收在235.53點，終場上漲0.13點，成交值為897.4億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股指數又刷新歷史高點，仔細觀察光是台積電就貢獻200點左右的上漲點數，目前短中長期的均線皆呈多頭排列，短線上多方仍然強勢，外資若持續站在買方，後市表現可期。不過，今日OTC市場上漲個股的家數比下跌的家數還少，這種情形並不太健康，若台積電休息後，中小型個股無法順利補上，台股將會陷入整理。

盤面上，台積電跳空開高走高，收盤站上656元，上漲3.96%，是今日台股創新高的重要功臣，市值大增6482億元，突破17兆元關卡，達17.01兆元，其將在13日舉行法人說明會；大立光12日即將除息，今日多頭攻勢啟動，股價收在2695元，上漲7.8%；怡利電(2497)車輛先進顯示技術已開始出貨，收在漲停板89.7元；國巨(2327)挾著美系外資調高評等，今日量增收在533元，上漲8.55%、華新科(2492)同步上漲，收在177元，上漲3.5%；台達電開高走高，收在297元，上漲5.32%。

由籌碼來看，現貨市場方面，外資昨日買超155億元，在期貨方面，外資昨日微幅加碼空單，整體淨空單口數維持約2.5萬口。由技術面來看，台股開高走高並收在今日最高點，量能超過3000億元，目前市場多頭氣氛濃厚，若權值股持續表態，台股仍將有上攻空間，短線仍猶有可為。