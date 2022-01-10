逢低買盤搶進，台股指數守住18150點！美國聯準會(FED)態度轉向鷹派及台灣本土新冠肺炎疫情又起，上周台股隨美股震盪劇烈，今天亦受上周五美國費城半導體及Nasdaq指數重挫收低拖累，台股指數跳空開低，股王矽力-KY(6415)重挫回防4000元關卡，指數一度下探18043.97點。

不過，台股連續數日急跌後，護盤黑手再現，台積電(2330)及台達電(2308)等電子權值股率先由黑翻紅，台積電設備廠迅得(6438)及家登(3680)及半導體類股的智原(3035)、晶豪科(3006)、世芯-KY(3661)、創惟(6104)、強茂(2481)等由黑翻紅，中小型股花王(8906)、逸達(6576)、業旺(1475)、宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)、綠電(8440)、弘帆(8433)盤中股價亮燈漲停，本周將召開法說會的大立光(3008)股價也持穩，蘋果概念股的玉晶光(3406)及台光電(2383)力守紅盤之上，帶領台股盤中指數由黑翻紅，不過由於追價意願不足，成交量明顯萎縮，指數在平盤附近震盪，截至11點20分為止，加權股價指數約18165.12點，下跌4.64點，成交量約1670.85億元；OTC指數為227.05點，上漲0.44點，成交量486.9億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲1.29%，其次是光電類股及百貨類股，分別上漲1.08%及0.77%，表現較差者為運輸類股、觀光類股及電子零組件類股，其中運輸類股下跌1.72%，觀光類股下跌1.22%，電子零組件類股下跌1.21%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲1.3%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.23%。

就技術面來看，2022年第1周，受美股重挫及台灣本土新冠肺炎疫情又起影響，上周台股先創高再下殺，上周五加權股價指數以18169.76點作收，累計一周下跌49.08點，跌幅約0.03%，周K收帶上影線小黑棒，終止周K連2紅，日均量為3276億元，OTC收盤指數為226.61點，累計一周下跌10.94點，跌幅約4.61%，周K收黑，終止周K連兩紅，日均量885億元。受到上周五美國費城半導體及Nasdaq指數重挫、台灣本土疫情擴散影響，今天台股以低盤開出，不過逢低買盤搶進，台積電開低走高，帶領台股指數由黑翻紅；台股指數自去年12月中加速上漲至今約半個月，與均線的乖離也逐漸擴大，1月4日一度站上18500點時，與月線乖離達3%，而與季線的差距更達到6%，技術面已經累積回吐賣壓，在美股觸動下跌後，日KD也由90下墜，短線轉由空方掌控，由於農曆年長假將至，加上外在變數不少，預期短線指數將呈現狹幅整理。

分析師表示，儘管美國聯準會會議紀要釋出鷹派訊息，拖累短線美股及台股走勢，不過考量過去5年美股NASDAQ指數1月上漲機率甚高，且本周大立光及台積電重量級法說會登場，預期都將捎來正面消息，加上目前台灣經濟數據良好，基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操，雖然短線指數波動加劇，多頭格局不至於遭到破壞，可逢低擇優偏多操作；選股方向可留意半導體、金融、高殖利率、車用電子等相關族群。

中磊(5388)網通晶片缺料的問題自2022年開始逐步緩解，且美國付費電視市場面臨剪線潮，有線電視業者轉型推出加值服務，推動 STB需求，中磊可望因此受惠，看好中磊營運策略轉型有成，逐漸將重心轉回美國市場，並透過在中國累積的經驗進軍東南亞、拉丁美洲等地區的光纖設備市場，將商業模式逐漸轉為直供營運商為主，改善毛利率；精華(1565)各主要市場的訂單暢旺，同時在生產端後段自動化設備加速投放後，過去困擾公司的產能問題可望紓緩，營收及獲利表現將挑戰新高，兩家均是可逢低布局標的。