瑞銀證券指出，台股企業獲利2021年繳出大增51％佳績後，2022年受基期影響，年增率恐只有低個位數幅度，在亞股排名居後，所幸現金殖利率排在前三名，提供一定支撐，賦予2022年指數高點預期18530點，樂觀情境更高達19840點，隱含2022年台股拚兩萬行情不是夢。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾不諱言，基於台股企業2022年獲利年增率不高、債券實質收益率上升，且預期一般投資人提供的流動性支撐恐難像先前那般龐大，台股的2022年絕不敢說是輕鬆大漲的一年。然儘管指數表現可能略有震盪，個別族群還是有亮點可期，特別留意三大投資主題與高現金殖利率股。

三大投資主題中，高效能運算（HPC）與電動車／再生能源屬於最看好族群。首先，人工智慧（AI）與5G應用領域廣泛，驅動超大規模伺服器與PCB ABF的龐大需求；其次，電動車與綠能大趨勢有利電動車零組件製造商，以及風電與太陽能產業的表現。

相反地，瑞銀考慮到供需狀況可能轉向供過於求因素，在各產業次族群中，對晶圓代工成熟製程個股、鋼鐵、塑化族群的態度就顯得較為保守。

針對較保守或尋求避風港的投資人，瑞銀證券認為，不妨挑選高現金殖利率（大於3.5％）個股，可望創造優於大盤的回報。

放眼2022年長線布局，瑞銀證券提出八檔不可或缺優先買進股：台積電、緯穎、南電、健鼎、中信金、統一、信邦、鴻海；反之，最不看好、建議避開的標的則有：世界、聯電、中鋼、台塑。