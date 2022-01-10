半導體再生晶圓與設備廠辛耘（3583）2021年12月營收創下5.49億元新高，第四季營收以及去年營收同步創新高，2021年營收46.83億元，年增30.83%。

受惠半導體廠擴產以及第四季旺季，辛耘12月營收創高，帶動去年第四季營收14.35億元，季增11.3%，亦再創新高，2021年營收年增逾三成亦同步攀高。

辛耘去年第四季營收續向上，10月營收為3.96億元，11月營收增至4.89億元，12月營收達5.49億元新高；自結去年10月單月獲利4200萬元，年增一倍，每股純益為0.52元。

台積電將持續建新廠，相關供應鏈持續受惠，晶圓再生及設備廠辛耘去年營收確立再締新猷，今年隨著產業景氣續旺，今年營收將挑戰再創新高紀錄。

辛耘公司2021年第三季每股淨利為1.62元，為同期最佳；前三季營收及獲利也均創同期新高，2021年前三季歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增約48%，每股淨利3.7元。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理；去年以來持續受惠晶圓代工大廠增產。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生近兩年啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，去年底增至14萬片。今年預計再新增2萬片。近兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，第一階段規畫10萬片，預期今年中填滿。最大產能規畫為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年開始獲利。