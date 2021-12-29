Yahoo奇摩股市今（29）日公布2021年跨螢總瀏覽量十大熱門台股榜，首推航運三雄強勢霸榜，長榮（2603）、陽明（2609）關注度排名TOP2，擠下台積電（2330），還有半導體三強、面板雙虎齊聚，台積電、聯電、華邦電、群創、友達超吸睛！

台股大盤今年底持續創高衝萬八，交出連續第三年上漲的佳績，長榮、陽明、萬海（2615）航運三雄是帶動指數衝刺的主因，全數進入Yahoo奇摩2021年十大熱門台股榜第1、2、9名。

半導體供應鏈受疫情警戒而大亂，推動台股晶圓代工業者的營收表現，護國神山台積電、聯電（2303）的股價和業績雙漲，進榜第3、4名。

最近接連拿下電動車大廠訂單的鴻海（2317），受到航運強勢攻榜影響，僅排名第6。隨著近年數位產品的汰換潮，「面板雙虎」群創（3481）、友達（2409）今年也不缺席，排名第5、8名。

值得一提的是，傳產龍頭中鋼（2002）、利基型記憶體大廠華邦電（2344）今年業績皆創新高，吸引投資人目光，分別排行第7、10名。