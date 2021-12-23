據統計，4檔金融股納入最新台灣微波高息精選20報酬指數，分別為元大金(2885)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)等。

近一年來微波高息精選20報酬指數報酬率為35%，12月中該指數調整後，成分股比重最高為中華電(2412)，占比約16.63%，金融類股約35%，傳產約24%，消費性電子相關則約20%。而金融股中，入列的4檔就是元大金(2885)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)。

微波高息精選20報酬指數係利用台股高殖利率的特質，建構穩健與防禦的投資組合，編制方法是利用流動性、市值、獲利能力及股利品質等條件篩選合格股票後，再結合低波動指標、股利率為排序條件，依市值規模挑選成分股，去年股息殖利率為4.85%，既能穩健防禦又能收獲優質現金股利與價差，讓投資人在面對詭譎多變的金融市場時有更多投資理財選項。

新獲入選的4檔金融股，元大金今年發放1.2元現金股利，今年前11月EPS為2.74元；永豐金今年發放0.7元現金股利，今年前11月EPS為1.34元；中信金今年發放1.05元現金股利，今年前11月EPS為2.61元；第一金今年發放0.9元現金股利，及0.1元股票股利，今年前11月EPS為1.44元。

4檔金融股今年前11月的獲利表現都優於去年，而其中以元大金獲利年增45.3%居首，其次為永豐金的33%，該兩檔金控股的證券業務競爭力強，據統計，台股11月加權指數上漲440點或2.5%，全月成交金額來到7.9兆元，周轉率14.7%，皆為9月以來新高，券商業績受惠，11月繳出不錯業績。元大證11月獲利20.9億元第一，群益證5.98億元第二，永豐金證5.22億元第三，統一證3.86億元第四，元富證3.7億元第五。