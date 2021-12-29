在政府積極推動永續金融發展帶動下，台灣金融業表現獲得國際肯定，總部設於英國倫敦的CDP公布2021年氣候變遷專案評比，全球共有12家金融機構勇奪最高等級「A」，其中台灣就有3家入榜，分別是第一金控、富邦金控及元大金控，且第一金控更是國內唯一連續4年（2018至2021年）位居「領導等級」的金融業。

CDP是2002年由國際主流法人投資機構，發起成立的獨立非營利組織，藉由與世界上主要投資機構合作，期望以市場力量推動永續經濟發展；截至2021年已集結全球590家法人投資機構成為簽署人，管理總資產高達110兆美元。

為提供投資人一個公開且透明的資訊管道，以瞭解各企業面對氣候變遷風險的因應措施及應變能力，CDP藉由要求企業填寫問卷以收集所需資訊並分析及評比，再提供給相關投資者參考。2021年全球受邀填寫CDP各項問卷的企業總數已達13000家。

企業總得分會以字母區分為不同的等級：A/A-（領導等級）、B/B-、C/C-、D/D-與F來呈現。若企業能夠獲得A的成績，是國際上非常高度榮耀的肯定，2021年有12家國際金融業於CDP奪A，除了台灣的第一金等3家入榜，其餘國家尚包括美國、日本、加拿大、法國、瑞士、西班牙、南韓等。

第一金屢獲CDP的A級評比，象徵著針對氣候變遷議題，從治理、風險管理及氣候意識與行動能力提升等各面向展現強盛企圖心，積極朝向淨零碳排轉型發展。且為達2050年淨零碳排，第一金內部已重新檢討並設定更具挑戰性的SBT（科學基礎減量目標），並計劃透過4項持續性減碳行動達成，包含自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大對綠電採購比重，以及導入內部碳定價等方向努力。

第一金子公司第一銀行也啟動碳排放量盤查計算，針對高排碳產業的國內授信戶，案件申請時要求揭露「溫室氣體排放量」，如有連續二年增加者，要求客戶敘明原因並提出節能計畫或減碳目標，內部已逐月監控對高汙染（耗能）產業授信限額比重。

一銀持續加強與客戶議合行動，推出「永續發展連結貸款專案」，將企業戶在控管溫室氣體排放、電力管理、能源耗用，以及降低廢棄物量等指標納入優惠融資評估重點，期望透過企金放款量能，將ESG（環境、社會、公司治理）落實在銀行授信業務，攜手客戶共創綠色永續價值。