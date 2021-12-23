台股加權指數23日開高在17855.78點，權王台積電（2330）開在607元，上漲7元，且在美股特斯拉股價大漲7.49％帶動下，台系車用電池概念股包括康普（4739）、美琪瑪（4721）齊步上揚，加上元宇宙、矽晶圓、板卡、特用化學等個股亦表現強勁，帶動台股早盤大漲逾百點。

美股22日上漲，因經濟數據的表現較佳，以及對疫情的擔憂持續緩解的影響。

道瓊工業平均指數12月22日終場上漲0.74％（261.19點）、收35753.89點。

那斯達克指數上漲1.18％（180.81點）、收15521.89點。費城半導體指數上漲0.90％（34.62點）、收3891.92點。

中信投顧指出，台股在近日美股疲弱表現壓力下，仍突破前波修正兩高點17988與17919所成下降趨勢線，顯示目前盤勢走向，由內資強力主導（投信連七日買超），屬多方掌控，倘 若後續美股未見崩跌攪局，預期台股延續漲勢，挑戰萬八機會濃。

今年以來，台股集中及櫃買市場漲幅逾兩成，與美歐股市並列前段班，對照鄰近日、韓、陸股漲幅多在5％以下，「漲多」仍是目前台股最大風險所在。

中信投顧建議，對於短打已見獲利標的，宜適時落袋，換股速度稍作加快。