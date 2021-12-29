第4季10大爆紅股出爐 昔日股王雙雙入榜

台股封關倒數，Yahoo奇摩股市今(29日)公布「2021年第4季10大爆紅台股榜」，受惠於元宇宙題材，讓宏達電重回市場目光焦點，奪下冠軍，同集團的威盛也入榜，排名第5名。

這項排行榜是根據Yahoo奇摩股市App今年第4季與第3季台股瀏覽量相比的季成長幅度來排名，整體榜單由中小型股攻占，其中以電子股最受矚目，排名第2名為主攻低軌道衛星題材的建漢，投資人關注其產品線是否能拓展到WiFi 6、物聯網NB-IoT以及5G FWA等領域；第3名聚焦背光模組產品且11月單月營收創4年新高的中光電。

較特別的是，平時很少上榜的生技股藥華藥，因研發罕病新藥Besremi在美國上市，股價一路飆漲3倍以上，直登第4名，凸顯新藥開發產業的變化特性。

疫情帶動民間與企業通訊需求提升，通信及網路設備大廠合勤控前11個月營收創下歷史新高，排名第6；也吸引投資人關注的還有太陽能模組廠安集以及生產胎壓偵測系統與儲能系統的系統電，分別名列第8與第9名。

此外，受到科技業景氣熱絡影響，化學品供應鏈跟著吃補，化工股囊括以清洗、蝕刻印刷電路板與矽晶圓的電子級硫酸為主力產品的中華化，以及近期在醫藥用化學品領域營收倍增的永光，也入榜第7、第10名。