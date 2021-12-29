證券分析師趙彭博表示，美股28日四大指數除道瓊指數小漲95.83點外，其餘皆以下跌作收，其中，費半指數則是下跌1.17％，為四大指數中跌幅最大者。不過，台股加權指數29日小幅開高後，最高更漲至18283.25點，持續刷新歷史新高，隨後更在台積電（2303）上漲1元、力守平盤支撐下，台股指數終場上漲51.47點，收在18248.28點。

類股方面，上市化學類股漲幅逾3％，為上市類股漲幅之冠，三福化、勝一亮燈漲停、表現最為突出，長興、尚品及永光漲幅也都超過5％；不過，航運股則集體熄火、表現平平；此外，外資近日連續買超之標的，則以大型金融股及半導體權值股為主。

個股方面，本周納入投資組合的綠電，股價連續六日上漲、29日衝高回檔整理，研判後續整理完畢後，可望繼續上攻。

展望後市，由於法人看好多頭行情將延續至明年第一季，故元旦假期前，投資人可選擇抱股過節，惟持有部位資金比例則以五成左右較為合適。

選股方面，若以投資人屬性分類，建議風險規避者應選擇低本益比、高殖利率大型股，如金融、航運類股；風險偏好者則可選擇具題材、成長性之類股，元宇宙及車用電子等中小型股將是最佳選擇。