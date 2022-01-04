美股走揚，道瓊工業指數和標普500指數同創新高，台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾7%。台積電(2330)今日股價跳空開高，盤中大漲25元至656元，漲幅達3.9%，並創下2021年2月下旬以來新高，也帶動台股早盤勁揚逾200點並再創新高。

美股2022年開紅盤收漲。費城半導體指數上揚81.05點，漲幅2.05%，收4027.22點。台積電ADR收在128.8美元，漲8.49美元，大漲7.06%，換算每股約為台幣711.8元。

台積電在昨天台股2022年開紅盤日股價表現強勢，美系外資看好公司第1季營運表現可望淡季不淡，全年營收也續挑戰新高，台積電周一股價達631元，大漲16元，外資單日買超32537張。

台積電預計13日舉行法人說明會，法說行情提前啟動。美系外資預估，台積電第1季營收將季增3.7%，淡季不淡；並預估2022年美元營收將成長26.1%，亦再創新高。

美系外資在新出爐的報告中預估，台積電第1季產品平均售價可望上揚11%，推升第1季營收較第4季再成長3.7%，預計今年台積公司美元營收成長26.1%，毛利率將上揚至53.1%，每股純益上看30元，並預估2023年營運續揚。

此外，外資預期，台積電可能調高資本支出，3年資本支出金額將自原訂的1000億美元，調升至1080億美元。外資重申台積電買進評等，目標價自1028元調高至1035元。