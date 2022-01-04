儘管美國周一報告的 Omicron 確診案例增加到 100 萬以上、達到創紀錄水平，但能源和經濟復甦預估前景仍相當強勁，美股周二(4日)延續前一個交易日的強勁漲勢、道瓊指數上漲超過220點，標普500 指數繼續創下新高紀錄，台積電ADR股價周一大漲7%後、周二續漲近4%，累計漲幅高達11%。

截至台灣時間4日晚間10點45分，道瓊工業平均指數上漲 200 點，漲幅約 0.5%，創盤中新高；標普 500 指數也創下盤中紀錄，上漲 0.3%；那斯達克指數上漲 0.03%；費城半導體指數上漲0.55%。

5大科技巨頭股價齊聲微跌，特斯拉股價上漲0.41%、暫報1,204.73美元。NVIDIA股價上漲0.20%、暫報301.81美元；AMD股價上漲0.25%、暫報150.62美元；英特爾上漲0.92%、暫報53.7美元。

台積電ADR股價上漲3.48%、暫報133.28美元；聯電ADR股價下跌1.63%、暫報11.45美元。

此外，美國銀行股也全面上揚，航空、郵輪股也持續上漲，絲毫沒有受到Omicron疫情衝擊。