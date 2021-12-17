近期元宇宙、電動車話題熱，成為投資人追逐焦點，投資專家認為，近年科技創新應用推陳出新，以美國企業領頭最受矚目，相關投資標的商機值得期待，建議直接布局美國科技為主的基金，篩選短中長期績效佳者，且長期持有。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，近期元宇宙、電動車等相關趨勢，科技設備裝置成為日常生活不可或缺的一環，隨大數據及元宇宙時代來臨，預計未來10年每人持有電子裝置將呈現倍數增長，看好科技產業前景蓬勃，且蘊藏龐大投資契機，建議投資人可把握美國科技股相關基金來參與此行情。

美股今年亮眼表現，帶動境內四檔美國股票基金基金績效上揚，充分反映科技股與美股的同步漲勢，展望美國科技股後市，林元平指出，新科技發展是推動近年美國經濟走揚的重要因素之一，持續看好美股成長趨勢，及科技股獲利再創新高的可能性，可望帶動美國高科技公司長期表現優於大盤指數，美國科技產業與投資機會看好不變。