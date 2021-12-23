歐股在周四早盤觸及近兩周高點，走在連三漲的路途。投資人情緒有所好轉，有跡象顯示，Omicron病毒的影響可能不會如先前人們擔心的那麼嚴重。

在旅遊股和汽車股推進下，周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.78點或0.16%，為479.20點。這是追蹤全球股市的彈升，此外美國良好的經濟數據也起了推升作用。

倫敦帝國學院的研究顯示，Omicron感染者需要住院的風險，可能比Delta病毒的患者低上40%至45%。

南非的另一項研究發現，10月1日至11月30日期間，在南非被診斷患有Omicron病毒的人，其住院的可能性，比被診斷患有另一種變種病毒的人低上80%。

阿斯利康(AZ)股價上漲0.3%。該英國/瑞典製藥商援引牛津大學實驗室研究的資料稱，3劑的AZ疫苗注射，可以有效對抗Omicron變異株病毒的感染。

愛爾蘭博彩公司Flutter娛樂上漲2.6%。該公司宣布以16.2億英鎊(約21.6億美元)收購義大利線上遊戲營運商Sisal；該公司試圖擴大在歐洲大陸的業務。

德國車用零件供應商大陸集團(Continental)上漲1.3%，報92.8歐元。該集團CEO告知新聞媒體，汽車產量在第四季回升之後，該公司今年的獲利率目標可望達成財測的頂端。