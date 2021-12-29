美股持續大漲，加上部分產油國供應中斷，以及美國上週原油庫存減少的預期支撐下，國際油價續揚，西德州油價接近一個月高點，目前看來，Omicron對於油價的衝擊已經淡化，台經院也預估，2022年全球原油市場供應趨緊的情況可望緩解，國際油價價格區間落在每桶68~72美元。

最新油價收盤，紐約西德州中級原油2月交割價上漲0.41美元，或0.5%，收每桶75.98美元，已經反彈至近一個月高點；布蘭特原油2月交割價上漲0.34美元，或0.4%，收每桶78.94美元。

目前Omicron在全球儘管持續爆出染疫，但整體狀況可控，雖然Omicron導致旅行中斷和商家關閉，但美國CDC建議縮短隔離期，英國也表態不會對消費者活動實施進一步限制，市場預期Omicron影響是暫時的，預計需求將回歸，同時，伊核談判的進展緩慢，因而提振原油市場，WTI油價接近一個月高點。

台經院預估，預估2022年國際油價將小幅下跌，主要分為需求端、供給端來看。以原油需求端來說，全球疫苗覆蓋率擴大，Omicron疫情影響淡化，全球經濟持續成長，用油需求維持擴張格局。11月EIA預估2022年全球原油總需求量將達每日100.88百萬桶，年增率成長3.43%。供給端上，8月起OPEC、俄羅斯產油國計畫逐步取消每日580萬桶的減產額度，轉向逐步增產原油，11月伊朗、歐盟進行核子協議談判，伊朗原油重返市場可能性提高，且2022年美國原油產量也將較2021年提高。

整體來說，台經院認為，2022年全球原油市場供應趨緊的情況可望緩解，預估國際油價將較2021年小幅下跌，價格區間落在每桶68~72美元。

目前全球原油市場發展聚焦在1月4日即將召開的OPEC+會議，屆時將Omicron納入評估是否2月起按計劃每日增產40萬桶。