歐股新年首開市，收在歷史新高。儘管Omicron病毒感染人數的飆升，但投資人仍對經濟復甦抱持樂觀信心。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.19點或0.45%，為489.99點，盤中一度衝到491.4點。

泛歐基準指數在2021年上漲22.4%，為自2009年以來第二佳的年度表現，經濟刺激的推動、企業獲利的成長、穩定的疫苗接種進程，都協助投資人增加市場信心。

Jefferies全球股市策略師Sean Darby說，儘管新冠變種病毒的擴散，但許多國家的股市收在新高，或接近新高，累計流入股市的資金超過有史以來的規模(9280億美元)。展望2022年，預計波動性會增加。

德股、法股、義股、西班牙股市周一皆上漲在0.5%至1.4%之間。英國股市周一休市。

汽車股領漲2.4%，為表現最好的板塊。包括特斯拉和現代汽車等全球性汽車製造商公布了正面的產量報告以及年度目標，提振了同業股價。

追蹤歐元區政府債券殖利率，銀行股上漲0.9%。銀行股為2021年表現最好的板塊之一，通膨的升高，交易員紛紛以全球將收緊貨幣政策來進行定價。

飛機製造商空中巴士上漲3.4%。消息人士指出，該公司在2021年已經交貨超過目標的600台噴射機。

漢莎航空上漲8.9%。花旗預計該德國航空公司將受益於亞洲航線特別是中國航線的重啟，花旗將該公司評級從賣出上調為買進。

一家券商將法航/荷航集團評級上調為中立，該公司股價上漲4.9%。

雖然新冠病毒在全球各地急遽擴散，但有跡象顯示Omicron變種病毒比Delta病毒更溫和，也讓投資人鬆了一口氣。

義大利卡車製造商Iveco集團在米蘭股市首上市，股價飆漲10.2%。該公司先前已從CNH工業集團分拆出來。