歐股周一早盤走低。由於新冠疫情在歐洲持續惡化，加上利率前景越來越不確定，讓歐股在上周出現近三周以來首見的周線下跌。

周一泛歐Stoxx 600指數早市跌1.38點或0.28%，為484.60點。房地產股、科技股、工業股領跌，而全球主要股市周一則上漲。

目前市場關注歐元區去年11月的失業資料，以及衡量1月投資情緒的Sentix指數資料。

義大利Carige銀行漲4.3%。此前新聞報導，義大利第五大銀行BPER Banca提高收購報價，壓倒了競爭對手義大利農業信貸銀行(Credit Agricole Italia)。

德國BMW集團漲1.22%，報96.77歐元。高盛將該公司評級上調為買進，並將目標價從110歐元上調為123歐元。

法國科技諮詢服務公司Atos大跌16.7%。該公司發布獲利預警，反映出公司對客戶的延遲交貨，並壓低了硬體和軟體再銷售部門的利潤率。