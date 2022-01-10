歐股周一早盤走低。由於新冠疫情在歐洲持續惡化，加上利率前景越來越不確定，讓歐股在上周出現近三周以來首見的周線下跌。
周一泛歐Stoxx 600指數早市跌1.38點或0.28%，為484.60點。房地產股、科技股、工業股領跌，而全球主要股市周一則上漲。
目前市場關注歐元區去年11月的失業資料，以及衡量1月投資情緒的Sentix指數資料。
義大利Carige銀行漲4.3%。此前新聞報導，義大利第五大銀行BPER Banca提高收購報價，壓倒了競爭對手義大利農業信貸銀行(Credit Agricole Italia)。
德國BMW集團漲1.22%，報96.77歐元。高盛將該公司評級上調為買進，並將目標價從110歐元上調為123歐元。
法國科技諮詢服務公司Atos大跌16.7%。該公司發布獲利預警，反映出公司對客戶的延遲交貨，並壓低了硬體和軟體再銷售部門的利潤率。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。