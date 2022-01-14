因市場擔憂新冠疫情加劇，14日日經指數也一度跌到近4周新低。早盤結束時，日經指數收27945.7點，跌543.43點或1.91%。東證收1965.12點，跌40.46點或2.02%。這兩個日本指數，雙雙失守重要關卡。目前的周線來看，日經跌約2%，東證也跌1.6%。

奇巴金資產管理認為，14日的日股跌太多，跌幅甚至超過隔夜道瓊與標普500，反應太過激烈。市場有聯準會將要升息預期心理，因此進場日股買進動作不大。另外，因日本民眾確診數目激增，市場也擔心疫情或將再次大爆發。

13日，東京新染疫數創4個月新高，因Omicron傳播力很強，醫學專家預估，兩星期後每日確診數可能會再多出3倍。

日經指數中，人力銀行業者瑞可利大跌5.52%，機器人手臂製造商發那科跌4.81%，空調製造商大金工業也跌4.07%。

快時尚大廠迅銷大漲7.17%，除了13日發布的財報亮眼外，因為受到原物料與運輸成本增加影響，將轉嫁給消費者提高商品售價。

當地媒體報導，日立有意出脫旗下日立建機部分持股後，日立股價紅翻黑跌1.21%，日立建機更是重挫17.52%。