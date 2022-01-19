雲豹能源（6869）19日以每股以70元登錄興櫃，開盤大漲，衝破百元大關，最高來到105.5元，盤中維持在90元上下震盪，收盤價為96.9元。以70元興櫃價來計算，雲豹能源興櫃首日漲幅高達38％。單日成交量高達5579張，成交金額4.99億元，更是創下首次上興櫃個股單日最大交易量紀錄。

輔導券商元富證券表示，雲豹能源創下首次上興櫃個股單日最大交易量紀錄，為台灣綠能產業奪得好彩頭。市場分析，雲豹能源獲利可期，加上興櫃無漲跌幅限制，雲豹能源收盤大漲38％，盤中交易火熱，單日成交量高達5579張，成交金額4.99億元，創下首次上興櫃個股單日最大交易量紀錄。

雲豹能源總經理趙書閔在興櫃前法說會提到，作為全方位發展的台灣能源品牌，經營版圖跨足太陽能、風電、儲能、售電平台、水處理以及生質能，依目前在手的電廠或儲能案量，尤其台南北門全台最大123MW漁電共生案場，大部分貢獻在今年，使得今年營運可望創新高。