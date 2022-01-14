由科技股領跌，隔夜美股主要指數全面收黑，那斯達克更重挫2.5%，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數甚至崩跌近5%，受此打擊，周五香港股市早盤下跌，目前恆生指數跌0.9%，為24207.47點。國企股(H股)跌1.36%，為8485.30點。

多位聯準會官員的發言顯示美國可能提早在3月升息，且認為今年應該升息4次的聲音也逐漸升高，在隔夜華爾街股市，對利率敏感的科技股和其他成長型股票重挫。

恆生科技股指數目前下跌1.77%，成分股跌多漲少，嗶哩嗶哩大跌7.85%，表現最疲弱。其他重量級科技股騰訊控股跌1.77%，快手漲1.29%，華虹半導體漲3.35%，小米跌1.18%，瑞聲跌3.4%，美團和京東跌逾4%，百度跌2.7%，阿里巴巴跌3.63%。

受惠於利率升高的前景，金融股普遍上揚，匯豐漲2%，友邦漲1.2%。

生技股亦逆勢走高，中生製藥和石藥均漲逾4%，為表現最好的藍籌股。