受到升息前景的支撐，美元指數走強近一周高點，台股掛牌的期元大美元指正2(00683L)及期元大美元指數(00682U)今早同步走高。

美國公債價格下跌，引領殖利率上揚，10年期公債殖利率升破1.8%，2年期公債殖利率也站上1%，市場認為FED會在3月就以更激進的升息來因應居高不下的通膨。

美元指數今早最新報價為95.79，連續三天急彈1%後，再彈升0.05%。據台灣央行統計，美元指數今年以來至1月18日止，是貶值0.87%，而自109年底以來到1月18日止，美元指數則是反彈了5.94%。

美元指數雖然在昨晚至今，來到近一周高點，但投銀對美元的看法則是較於保守。

首先，根據世界銀行預估，2021年全球經濟成長率將達5.6%，創下近80年以來新高。而國際研究機構資料顯示，2021年全球各地區經濟紛紛從2020年疫情低谷中復甦，過去一年GDP增長普遍處於高檔，包括亞洲、美國、歐元區、拉丁美洲等地區都可望達到5%以上；進入2022年甚至2023年則預料大多數地區經濟增速將開始放緩，僅亞洲地區的高成長動能得以維持。

其次，野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)認為，FED升息步驟必須考量到2個因素，1.因通膨而造成的企業進料成本高升，以及薪資成長。2.美國政府的還債成本。因此，FED若將升息時間提前到3月，下半年貨幣政策不會再以升息的方式來調整，而偏向縮表方式。