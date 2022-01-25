拜頻創新高的出口之賜，2021年韓國GDP（經濟成長率）寫下11年的新高。不過，韓企資本支出有趨緩現象，也給2022年的GDP前景蒙上一層陰影。

25日，根據韓國央行最新資料，由於當地出口飆漲，2021年GDP為4%。

事實上，與2021年第三季相比，韓國上季的GDP經季節性因素調整後，增加1.1%，超乎市場預估值0.9%，並優於2021年第三季的0.3%。至於年增率，上季為4.1%，也比預估的3.7%要來得高。

14日，韓國又升息，且當地利率已回到疫前水準。同時，韓國央行也暗示隨著景氣回升以及通膨壓力下，可能會再實行緊縮政策。

Hana金融投資認為，在2021年底期間，因為全球對韓貨需求仍強，故出口強勁，另外，投資項目增加也是經濟成長的另隻推手。2022年，在韓國政府擴大支出下，經濟成長動力可望不會熄火。

雖然韓國2021年的GDP創下11年的新高紀錄，但這一季要擔心的是，當地疫情又再升溫，單日確診人數頻破高點卻降不下來。所以，當地若實施更加嚴厲的社交禁令，商業活動勢必受到影響。

路透社調查統計，2022年韓國GDP可望來到2.9%，低於韓國央行預測值3%。

另外，韓國此份GDP報告中，扮演主要推手的出口，上季季增4.3%，民間消費以及營建投資，也分別成長1.7%以及2.9%。至於韓企的資本支出，繼2021年第三季下滑2.4%之後，上季稍有回升但還是減少0.6%。