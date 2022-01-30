蔡秀彬（左）與姜丹尼爾首次見面就水火不容，之後又在學校「狹路相逢」。（Disney＋提供）

姜丹尼爾在劇中正義感十足，多次英雄救美。（Disney＋提供）

自限定男團「Wanna One」出道、現為SOLO歌手的韓國男星姜丹尼爾，首度跨界演出的戲劇作品《警校菜鳥》，搭檔曾演出《雲畫的月光》等夯劇的蔡秀彬，在警察大學上演一段青春校園戀愛，26日上線2集後，據串流分析網站FlixPatrol上數據的顯示，在韓國當地已連續3天榮登排行榜冠軍，在台、港也順利擠進前10名，作為Disney＋首部原創韓劇，成績不俗。

姜丹尼爾在2019年「Wanna One」解散後，便以個人身分展開活動，他坦言這3年間很常被問到有沒有演戲的想法，確實也收到相當多的邀約，但他認為演技是演員們的專業領域，應該先慢慢磨練，等待好的機會來臨，他也相當聰明地選擇了青春校園劇作為自己的戲劇處女作，飾演大一新鮮人，算是與他年齡和形象較接近的角色，因此許多場面不會讓觀眾覺得尷尬，與室友們及女主角都配合得很好，導演也相當會利用他好身材的優勢，安排他裸上身更衣、洗澡的養眼畫面，讓觀眾大飽眼福。最近不少偶像轉演員成功的案例，姜丹尼爾也視《衣袖紅鑲邊》男主角「2PM」俊昊為榜樣，期許自己也能像對方一樣唱跳和演戲都受到外界認可。

首次演戲，他說在武打戲上有著相當大的野心，因為不希望大家只記得他在舞台上跳舞的模樣，自曝剛到武術學校還被導演問「你是不是沒打過架」，發現自己好像不太會靈活運用身體，便下了極大的功夫訓練，成果讓蔡秀彬大讚「是個很會使用身體的朋友」，姜丹尼爾隔天到現場也會忍不住自誇，問蔡秀彬「姐姐，我真的做得很棒吧」。至於劇中令觀眾印象深刻的日常「魔鬼訓練」，姜丹尼爾也曾在記者會上分享，他們是在38度高溫的酷暑中拍攝，辛苦又加倍，不過他也說，雖然肉體上受到相當大的折磨，因為大家都一起「受難」，反而因此感情升溫，變得更加團結。

《警校菜鳥》描述一群夢想有朝一日成為警察的大一新鮮人雀躍地進入韓國警察大學就讀，但日常的魔鬼訓練以及嚴格執行的規則徹底澆熄取得入學資格的喜悅。魏承現（姜丹尼爾飾）以榜首之姿取得警大入學資格，因此肩負高度期待；但個性好勝、毅然果斷的高恩康（蔡秀彬飾）則是等到第二梯次才順利入學，劇中水火不容的兩人總是意見相左、衝突不斷，魏承現和高恩康在校園內不斷捲入各種狀況，極有可能嚴重影響兩人的畢業資格。每週三在Disney＋上架2集。