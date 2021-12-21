警方除當場查獲竊盜現行犯外，還在附近找到該竊嫌行竊的其他盆栽。（警方提供）

《菜鳥警校生》是一部2017年上映的韓國電影，劇情敘述兩名警校的實習生目睹刑案，鍥而不捨地努力破獲重大刑案。台中市警察局第四分局黎明派出所日前真實上演；實習生余淵元、蔡宗佑追查花店盆栽遭竊，兩人眼尖發現遠處一男子形跡可疑手裡拿著三盆的盆栽，立馬手到擒來，並循線破獲竊盜案。

警方指出，黎明所日前接獲轄區花店報案指稱，花店前方盆栽疑似遭竊，警方立即派遣巡邏員警蔡昀穎、何亞治及實習生余淵元、蔡宗佑前往查處。警方到場後，花店老闆向警方說明花店前方盆栽疑似遭竊需警方協助處理；正當員警在詢問花店老闆發現遭竊過程時，實習生眼尖發現遠處有一名男子鬼鬼祟祟，並且手裡拿著三盆的盆栽。

兩位實習生立即通知資深學長並上前尾隨，在警方尾隨時該男子見警方上前後心虛逃跑，兩位員警及兩位實習生遂即上前將該男子攔住，經查發現是1名通緝犯；在附帶搜索時，發現該通緝犯手裡拿著正是失竊盆栽，當場查獲竊盜現行犯。警方還在附近找到該竊嫌行竊的其他盆栽。

警方指出，這次是實習生第一次與學長勤務中查獲人犯，心情相當激動，竟然可以在實習中學習到如此珍貴的經驗，同時遇到通緝犯又是竊盜現行犯。在資深的學長姐帶領下，學習警察的執勤技巧，也成了實習生在實習期間印象最深刻的經歷。

黎明派出所長林澤聰表示，實習生除擁有熱忱外，也希望所有的實習生在實習期間要注意本身安全。跟著學長學習書本外的實務經驗及熟悉警察勤業務外，莫忘投入警界的初衷與熱情，只要用心就能學到更多