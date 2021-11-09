尋人啟事！位於桃園市八德區的一間教養院的社工實習生，上月15日開立捐款收據時，不小心將2張1500元的捐款收據誤植成「1500萬」，經教養院會計師查帳才發覺代誌大條了，希望拿到錯誤收據的民眾能協助交回，讓他們更換成正確的收據。

據《TVBS》報導，桃園市八德區一間啟智教養院的會計師近期查帳時，發現帳目不對勁，細查後才驚覺，一名李姓男子曾於10月15日捐款3000元，經手的實習生一時失誤，把2張原為1500元的捐款收據寫成1500萬元。

教養院院長葉俐汶指出，近期為了籌畫新院正在積極募款，目標募到3000萬元，而社工實習生許是心心念念募款，才不小心把民眾的2張1500元的捐款收據都寫成1500萬元。

院方解釋，向國稅局報帳申請調節時，會因收據金額的開立錯誤，致查核環節變得更加繁瑣與嚴格，更可能引來外界人士議論，希望當時拿到錯誤捐款收據的熱心民眾能協助繳回，他們願意重新開立正確的捐款收據。