因應春節防疫措施，部分返台民眾若是適用「10+4」或是「7+7」方案，可以縮短入住防疫旅館天數，卻有民眾反映向防疫旅宿業者更改訂房日期及天數時，反遭業者告知漲價。觀光局呼籲防疫旅宿業者，政府已補助清消費用，不應因旅客縮短檢疫天數更改訂房而不合理漲價，更勿將防疫或行政成本轉嫁而提高房價。

觀光局表示，近日將修正「交通部觀光局獎助直轄市及縣(市)政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，拚月底前公告，對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，查證屬實者，將不得申請政府補助。祭出限漲規範同時，為減輕業者因入境檢疫方案調整造成排房、行程確認等行政作業之負擔，觀光局另將規劃對於配合指揮中心7+7方案之防疫旅館業者，於12月14日至2022年2月14日期間，提高每房每日補助金額，從1000元提高為1500元，希業者均能配合防疫相關政策。

而針對農曆春節前已預訂防疫旅館的民眾，觀光局另亦表示，如因指揮中心檢疫措施變動而縮短住宿時間等訂房問題，可依「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」之規定辦理；而且針對業者春節前不合理漲價或因調整訂單漲價問題，若有衍生消費爭議，可通報各地方政府依消費者保護法處理。

觀光局並已於11日建置「防疫旅宿查詢平台」，公布12月25日至2022年1月31日地方防疫旅宿可訂房情形資訊，彙整揭露各地方政府調查所轄防疫旅宿空房情形，以紅黃綠燈號顯示概念便利民眾查詢較有空房之週期，以做為選擇防疫旅館參考。為使民眾更多選擇，做時間分流，11月14日起再優化調整，提供12月14日至2022年1月31日訂房資訊，希望協助民眾順利返鄉過年。