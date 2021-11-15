嘉義市購物節人潮大排長龍，因沒領到號碼牌被勸阻在門外。（廖素慧攝）

嘉義市購物節持發票兌換現金人潮塞爆市府。（廖素慧攝）

嘉義市購物節持發票兌換現金，人龍爆多包圍市府。（廖素慧攝）

嘉義市購物節滿千送百活動今天開跑，一大早人潮湧進嘉義市政府拿發票兌換現金，把市政府大樓團團圍住，甚至許多員工上班擠不進去，陳姓婦人從凌晨2點就到場排隊，開心拿到1號，也有民眾排許久沒拿到號碼牌，抱怨、無奈離開。

市府表示，購物節滿千送百活動，民眾持11月1日起開的發票，可以兌換現金，每人最多兌換500元，15日開始兌換，每天限額800名，包括500名現場抽號碼牌兌換，300名線上預約。

今天清晨就有大批人潮蜂擁到市政府大樓外排隊，人龍把市府大樓團團圍住，中山路、吳鳳北路、忠孝路等周邊要道人流車流都塞爆了，甚至員工要進市府上班都受阻，警察出動維安，兌換現場人員不斷廣播「先預約才能進場」，疏導人潮，但仍有大批民眾擠在門外等候。

陳姓婦人抽到1號號碼牌，她說昨天晚上睡不著覺，凌晨2點就來排隊，抽到1號很高興；另有民眾上午6點多來排隊抽到200多號，直呼「好幸運有抽到！」

中央振興五倍券及各種加碼券出籠、嘉義市加碼發放2000元消費金，嘉義市購物節活動1日開跑1周以來，發票登錄抽獎累計金額突破千萬元，登錄發票筆數累積約1萬6000筆，登錄筆數最多及登錄總金額最高的業者是好市多，單筆金額最高的發票則是全聯。