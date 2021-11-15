在美國上市的大陸網路企業搜狐15日公布2021年第三季業績。財報顯示，搜狐第三季總收入為2.16億美元，較上年同期增長37％；淨利潤1700萬美元。收入和利潤均優於此前預期。

東方財富網報導，搜狐財報顯示，第三季總收入為2.16億美元，較2020年同期增長37％，較上一季增長6％。其中，品牌廣告收入為3400萬美元，較2020年同期下降18％，較上一季下降8％。線上遊戲收入為1.67億美元，較2020年同期增長65％，較上一季增長10％。

第三季基於美國通用會計準則持續經營業務淨利潤為1200萬美元。2020年同期淨虧損為1500萬美元，上一季淨利潤為2200萬美元。另，非美國通用會計準則持續經營業務淨利潤為1700萬美元。2020年同期淨虧損為700萬美元，上季淨利潤為2500萬美元。

財報顯示，搜狐董事長兼首席執行官張朝陽表示，2021年第三季，面對散發疫情和宏觀經濟環境的不確定性，持續致力於技術的提升和產品的研發。得益於線上遊戲業務的穩健表現，其收入和利潤均優於此前預期。