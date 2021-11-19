櫃買中心19日表示，為利投資人瞭解興櫃戰略新板公司之營運狀況並促進投資人與公司雙向溝通，將於11月29日下午3點，以及12月3日下午2點舉辦「興櫃戰略新板公司業績說明會」，本次說明會於櫃買中心官網以線上直播方式進行，可踴躍參與。

本次說明會邀請2家興櫃戰略新板公司參與，11月29日為提供智慧醫療創新與應用解決方案之宏碁智醫公司（6857，簡稱：宏碁智醫-新）；12月3日為從事閥門研發、生產及銷售之進典工業公司（6843，簡稱：進典-新），由該2家公司之經營團隊，說明公司最新財務業務資訊及產業概況，使投資人瞭解公司的營運發展。

宏碁智醫公司主要產品眼科智慧醫材AI輔助診斷軟體，事應用於糖尿病視網膜病變之人工智能判讀，目前仍處於市場銷售開發階段，未來並將持續研發其他眼睛疾病檢測項目。109年營收為101萬元，稅後淨損為1192萬元，每股虧損為2.38元，110年上半年營收為427萬元，稅後淨損為631萬元，每股虧損為1.22元。

進典工業主要產品為球閥及蝶閥等工業閥門，具有可耐超高低溫、耐超高壓與環保低逸散設計等特色，產品可廣泛應用於半導體、石化、製藥、鋼鐵等不同產業。109年營收為6億4462萬元，稅後淨利為6167萬元，每股盈餘為2.15元，110年上半年營收為4億4291萬元，稅後淨利為4283萬元，每股盈餘為1.49元。

有關該兩家公司相關簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，投資人並可於說明會當日中午12點前於活動網頁輸入提問之內容；發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區提供點閱觀看。