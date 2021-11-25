樂迦與第一金證券25日完成上市(櫃)輔導簽約儀式。董事長何弘能表示，再生醫療領域的重要關鍵，取決於頂尖技術人才的效力，人才培養與照顧將是公司的最大戰略，期盼通過申請戰略新板，能夠招募更多志同道合的夥伴，一起為建構台灣最大細胞CDMO事業努力！

樂迦致力細胞治療的「委託研究開發暨生產服務（Contract Development and Manufacturing Organization CDMO）」，即各種最新細胞治療技術或細胞產品委外代工暨製造，讓國內外藥廠或生技產業委託者可透過CDMO來達成降低研發成本、加速產品上市時程。

樂迦由台大醫院前院長何弘能領軍，與日本日立(HITACHI)集團進行台日跨國合作，將於新竹生物醫學園區建置符合PIC/S GMP國際級細胞CDMO工廠，藉此同步引進國外的先進細胞治療產品及技術，攜手台灣豐富的醫療臨床資源，共同創建亞洲最大的自動化細胞治療工廠。

台灣日立亞太公司梁琼瑜總經理表示，台灣的醫療品質在健康醫療產業是全球有目共睹，透過日立與樂迦共同打造全球供應鏈平台，絕對有實力可以挑戰全球，創造更多產值。此外，全球第一大細胞治療CDMO廠日本Minaris的執行長古石和親博士也親自擔任樂迦董事，分享其在歐、美、日等國CDMO經驗。

樂迦納預計於2022年上半年第一階段股票公開發行，並向櫃買中心申請興櫃戰略新板。

何弘能表示，配合政府積極打造接軌全球生技醫療產業，將細胞治療列為推動六大核心戰略產業中之精準健康策略，而修訂中的《生技新藥產業發展條例》也將「再生醫療」、「精準醫療」、「CDMO」等納入租稅獎勵適用範圍，皆有助於台灣再生醫療產業之發展。

第一金證券陳致全董事長表示，生技醫療是政府六大核心戰略產業的核心項目之一，是驅動台灣下世代產業成長的重點，協助樂迦再生科技於明年上半年登錄戰略新板，將有助於樂迦爭取海內外人才加入，爭取更多國際業務合作機會。