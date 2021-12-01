長聖（6712）自結11月合併營收5142萬元，連續12個月正成長，較去年同期大幅成長901.79％，累計1-11月合併營收相較去年同期成長569.13％：該公司今年前三季EPS已以4.67元正式轉盈，法人預期今年第四季業績正成長趨勢不變。

由於今年營運樂觀，長聖預計明年將首度配發股利，以回報股東長期支持。

長聖看好未來異體細胞治療趨勢與前景都有很大潛力，在新藥研發方面，旗下新藥產品「雙基因修飾臍帶間質幹細胞」可異體（off-the-shelf）治療實體癌新藥研究，今年榮獲第十八屆國家新創獎-企業新創獎殊榮。

此項新藥之優勢以臍帶間質幹細胞為基礎，進一步開發製備成基因修飾產品，使其帶有表現程序死亡受體蛋白(PD-1)與單純性皰疹病毒的胸苷激酶（HSV-TK)雙基因，治療途徑方式為靜脈注射，遞送途徑可使間質幹細胞高度聚集於肺部，研究團隊規劃以肺癌為開發的適應症，目前研究團隊已透過肺癌細胞與動物模式證實，新開發之雙基因修飾臍帶間質幹細胞，可有效抑制腫瘤生長並正向誘發腫瘤微環境之免疫細胞活化。

目前全球已上市CAR-T細胞藥物，皆屬於自體細胞治療且僅能用於血液腫瘤，然而現今癌症約八成的患者為實體腫瘤，長聖旗下研發的異體細胞產品CAR001（CAR-T），因具有專一辨識HLA-G蛋白受體，對實體腫瘤特別有效，近期長聖研發團隊於臨床前動物試驗也傳出好消息，在小鼠接受異體CAR001(CAR-T)細胞治療一個月後，多數的小鼠腫瘤縮小及消失，此研究結果讓長聖對CAR001細胞產品信心大增。

長聖表示，將於今年12月向美國 FDA 提出 Pre-IND meeting 申請，預計明年以CAR001治療實體癌申請臨床試驗。長聖旗下異體細胞治療產品，有別於以往傳統治療癌症的方式，將為癌症治療帶來跨時代的變化。