富致（6642）盤後公告11月營收，在工作天數回升，加上新產能效應，單月營收重返成長，達5463萬元，創下營收次高紀錄，年增11.54％、月增24.71％，累計前11月營收達5.4億元，年增37.6％。

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