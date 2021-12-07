富致11月營收寫歷史次高紀錄 14:562021/12/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富致（6642）盤後公告11月營收，在工作天數回升，加上新產能效應，單月營收重返成長，達5463萬元，創下營收次高紀錄，年增11.54％、月增24.71％，累計前11月營收達5.4億元，年增37.6％。 東研信超11月營收7851萬元 連五個月創單月新高 安力-KY 11月營收創歷史次高 閎康11月合併營收3.07億元單月歷史次高 上銀、亞德客 11月營收報喜 #富致 #月營收 #歷史次高紀錄 #盤後 #工作天數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威剛11月營收升溫達35.76億元 看好明年上半年再迎記憶體榮景 09:212021/12/07 財經 瑞穎11月營收創同期次高 前11月營收飆史上新高 13:012021/12/07 財經 《半導體》新產能開出帶動 景碩11月營收登新高 10:512021/12/07 財經 晨暉11月營收 連八月創新高 04:102021/12/07 證券．權證 接單強勁＋漲價效應 聯電營收超標 12月衝200億 04:102021/12/07 財經要聞 網通廠11月業績強強滾 04:102021/12/07 產業．科技 《電腦設備》光寶科11月營收月增2％ 創今年單月新高 08:012021/12/07 財經 金居、昇貿 11月營收創高 04:102021/12/07 證券．權證 11月營收－海悅 10.86億創新高 04:102021/12/07 證券．權證 財經熱門新聞 台灣要找下一個護國神山？ 張忠謀淡定「吐1字」回答 - 財經 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 林秉樞ATM交易明細是P圖的？永豐銀這樣說 - 財經 一場殺戮 中概股大逃命！美中殺到金融戰 他曝最大輸家 - 財經 台積電最大敵人是誰？張忠謀多次點名他 致命關鍵曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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