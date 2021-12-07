伺服器機殼領導廠勤誠（8210）7日公告11月合併營收8.2億元，較去年同期增長26.6％，創同期新高紀錄，並受惠客戶拉貨力道強勁，累計前11月營收達84.9億元，年增23.9％，已超過去年全年營收。

勤誠表示，中美客戶需求穩步增加，營收動能強勁，可望達成營收全年雙位數增長目標。明年將迎伺服器CPU新平台轉換，預期將可帶動另一波業績增長。

據研調機構Digitimes指出，2021年受到IC缺料、零組件短缺影響，全年出貨量預期年增6.8％，並有部分訂單遞延至2022年，預期2022年下半年缺料應可逐漸緩解，加上美中兩地區客戶對伺服器需求強勁，以及新平台所帶動的換機潮，2022年伺服器出貨量預期維持高成長。

勤誠表示，公司長期與各CPU平台共同開發，主動協助客戶進行主機板及主要電子件的驗證，並積極了解市場需求及趨勢，推出Storage、AI、Multi-node產品，應用於IPFS、區塊鏈、安防監控、GPU高需求相關產業、醫療、機器學習等，公司樂觀看待長期營運成長。